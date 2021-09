Lan Lanh faz homenagem de aniversário para Nanda Costa e posta barrigão das gêmeas

Lan Lan posta homenagem pelo aniversário de Nanda Costa Foto: Luciana Serra

Nanda Costa completou 35 anos nesta sexta-feira, 24, grávida e oito meses das gêmeas, as primeiras filhas do casal. Sua mulher, a percussionista Lan Lanh, comemorou com uma homenagem apaixonada.

Lan postou uma foto abraçada com Nanda, exibindo uma bela barriga, e escreveu a letra da música Duas Mães, que compôs para a atriz quando ela engravidou.

"É assim que eu vou, grudado nela / É assim que eu sou feliz / Sei que ela também / Reforça os laços / Acalma os passos / Não tenha medo / Me dá um abraço / Vem ver a vida / Num campo novo / Viver o sonho / Nosso desejo / Que vai chegar nos braços dela / Vai descansar nos braços meus / Eu sou sua mãe também / Não tenha medo / Nós somos fortes / Tem duas mães / Você tem sorte / Vem ver a vida / Num campo novo / Viver o sonho / Nosso desejo", dedicou a percussionista.

“Meu amor, que Deus te abençoe, as Deusas te protejam, os Orixás lhe cubram de axé. E eu estarei aqui, hoje nas suas 35 primaveras, todo dia, pra sempre. Feliz Aniversário! Ti amo”, declarou.

A aniversariante respondeu nos comentários: “Lembra quando eu tinha 27 e disse que você era o amor da minha vida?! É o fruto, te amo vocês”, escreveu Nanda Costa.