Lan Lanh faz homenagem ao Dia das Mulheres com filhas gêmeas: 'Quero mais qualidade de vida'

Lahn Lan segura as gêmeas Kim e Tiê nos braços agachada em um rio. Musicista é casada com a atriz Nanda Costa desde 2019, que gerou as bebês via inseminação artificial. Foto foi publicada em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Foto: Instagram / @lanlanhoficial

A musicista Lan Lanh fez uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta terça-feira, 8, com uma foto junto das filhas gêmeas, Kim e Tiê, em um post do Instagram. Na imagem, as bebês de 4 meses de idade são seguradas pela artista enquanto curtem um banho de mar.

"Hoje, dia internacional da mulher, e no futuro, eu quero mais qualidade de vida, respeito e igualdade de gênero. Já conquistamos alguns direitos, mas ainda temos que lutar muito, pois enfrentamos graves problemas que ainda persistem na nossa sociedade, como a desigualdade de renda e de direitos, a violência, o machismo e o preconceito. Axé e proteção para todas as mulheres", escreveu na legenda da foto.

Lan é casada desde 2019 com a atriz Nanda Costa, que engravidou das gêmeas via processo de fertilização in vitro e inseminação artificial. Nanda tem mostrado em suas redes sociais a rotina de cuidados com as filhas recém-nascidas.

Em um dos vídeos, ela relata a dificuldade de amamentar Kim que só aceita receber o leite se a atriz estiver deitada, enquanto que Tiê não aceita mais a amamentação direto do peito da artista.

Nanda também aproveitou o dia de homenagens às mulheres para deixar sua mensagem. Em um post com uma série de fotos, a atriz escreveu: "Eu celebro todas minhas ancestrais. Eu celebro todas as mulheres da minha família. Eu celebro todas as mulheres que existem em mim. Eu celebro todas as mulheres que conheci, que conheço e que conhecerei. Eu celebro a mulher que eu sou".