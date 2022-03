Lagum anuncia colaboração com Marina Sena em nova versão de 'Veja Baby'

Lagum e Marina Sena vão lançar versão inédita de 'Veja Baby' às vésperas das apresentações no Lollapalooza Foto: Lett Sousa/ Fernando Tomaz

A banda Lagum anunciou nesta quarta-feira, 23, uma nova parceria com Marina Sena. A artista vai fazer parte de uma nova versão da música Veja Baby, lançada originalmente em dezembro de 2021, no álbum Memórias (de onde eu nunca fui).

A colaboração inédita chega em todas as plataformas digitais de áudio nesta quinta-feira, 24, às 21h. Além disso um vídeo da nova versão também estará disponível no Youtube.

Um visualizer será disponibilizado no canal oficial da Lagum na sexta-feira, às 12h. A parceria foi anunciada nas redes sociais do grupo musical, através de um teaser no Instagram.

Na publicação, é possível ver os artistas nos bastidores da produção, cantando um trecho da canção. O lançamento da colaboração será lançado às vésperas das apresentações no Lollapalooza - Marina e Lagum são atrações de domingo, 27.