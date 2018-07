'Lágrimas inevitáveis': Rouge publica 1ª foto de reencontro

Grupo Rouge em 2002 Foto: Divulgação / Rouge

Um dos grupos de maior sucesso no Brasil na década passada, o Rouge anunciou, no último dia 12, o retorno em um show especial no Rio de Janeiro.

Agora, foi a vez de Aline, Fantine, Karin, Lissah e Luciana compartilharem com os fãs uma foto do reencontro da formação original do grupo, após 12 anos separadas.

"Depois de 12 anos sem nos falarmos, lavando roupas sujas com lágrimas inevitáveis. Que comece a nova rodada e que seja bom para todos os envolvidos!", escreveu Fantine em seu Instagram.

Entre os agradecimentos, chama atenção o nome do cantor e ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, considerado uma peça fundamental para o reencontro. Ele, é claro, também fez questão de 'invadir' a foto do grupo para comemorar a reunião.

Confira as imagens abaixo!

Eu estava doida pra postar essa foto, porque esse dia foi muito importante pra mim! Intenso e feliz! ❤ Uma publicação compartilhada por Lu Andrade (@luandradecantora) em Set 21, 2017 às 2:41 PDT

#TBT de um dia inesquecível! O Recomeço.❤️13 e 14 de outubro tem #ChaRouge no @vivoriorj !!!! #Rouge Uma publicação compartilhada por Tiago Abravanel (@tiagoabravanel) em Set 21, 2017 às 4:32 PDT

Amor define Uma publicação compartilhada por Karin Hils (@karinhils) em Set 21, 2017 às 4:15 PDT

