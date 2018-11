Lady Gaga surpreende pessoas em abrigo com pizza e café

Lady Gaga foi uma das personalidades que tiveram de deixar suas casas na Califórnia devido ao incêndio florestal. Foto: Anthony Harvey/AFP

Lady Gaga aproveitou o Dia Mundial da Gentileza, celebrado nesta terça-feira, 13, para surpreender pessoas abrigadas pela Cruz Vermelha, que tiveram de deixar suas casas na Califórnia devido ao incêndio florestal que provocou, até o momento, 50 mortes.

A cantora foi até o local, em Los Angeles, com caixas de pizza e café. Antes, ela encorajou outras pessoas a fazer atos de gentileza naquele dia.

"Hoje é meu dia favorito do ano, Dia Mundial da Gentileza. Eu encorajo todos vocês a fazer um ato de gentileza, mesmo que seja para você mesmo", disse no Instagram Stories.

Gaga foi uma das personalidades que tiveram de deixar suas casas, em Malibu, por conta da devastação provocada pelos incêndios.

O abrigo da Cruz Vermelha visitado pela cantora foi montado na Pacific Palisades High School no domingo para apoiar os desabrigados. "Eu sei que nós não nos conhecemos, mas eu amo vocês. Isso é uma emergência, mas vocês não estão sozinhos", disse.

Ela também encorajou as pessoas a aproveitarem o apoio em saúde mental e "compartilharem suas histórias e conversarem umas com as outras durante esse tempo". Além dos presentes, ela cantou para uma mulher de 98 anos que estava no abrigo.

'Pizza quente, café e gift cards para o abrigo', publicou Lady Gaga no Instagram Stories. Foto: Instagram/ladygaga

'Tudo o que temos é uns aos outros. Gentileza faz o mundo girar', escreveu a cantora. Foto: Instagram/ladygaga