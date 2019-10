Lady Gaga se recupera após cair de palco com fã durante show

Lady Gaga na 61ª edição do Grammy Awards, em Los Angeles, em fevereiro de 2019. Foto: Mike Blake/Reuters

Lady Gaga está se recuperando depois de cair do palco enquanto dançava com um fã durante um show em Las Vegas na noite desta quinta-feira, 17.

A estrela pop convidou um rapaz para subir ao palco, que a pegou no colo. Ele se desequilibrou perto da borda da estrutura e os dois caíram.

Momentos após a queda, Gaga voltou ao palco com o fã e disse a ele: "você me promete que não ficará triste com isso, ok?", ao que ele respondeu: "eu prometo".

Vídeos do momentos foram publicados nas redes sociais. Confira:

No show de retorno da #Enigma ontem (17), Lady Gaga e um fã caíram do palco, mas felizmente ela continuou o show e está bem! "Nós somos como Rose e Jack do Titanic. Eu quero que você me prometa que não se sentirá triste sobre aquilo, ok?" - Gaga ao fã. pic.twitter.com/PcyGrZCAUU — Lady Gaga Views (@LG_Views) October 18, 2019

Depois do show, Lady Gaga mostrou, em fotos no Instagram, como está sendo sua recuperação. "Rotina pós-show: banho de gelo por cinco a dez minutos, banho quente por 20 [minutos] e depois roupa de compressão embalada com sacos de gelo por 20 [minutos]", descreveu na legenda.