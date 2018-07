Lady Gaga se emociona com morte da melhor amiga

Lady Gaga em desfile da Tommy Hilfiger Runway em Venice, na Califórnia, em fevereiro deste ano Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Lady Gaga manifestou seu luto pela morte da melhor amiga Sonja Durham em posts publicados neste fim de semana no Instagram.

Sonja, empresária-executiva e melhor amiga de Gaga há dez anos, morreu de câncer metastático na mama, pulmão e cérebro. Gaga já vinha rendendo homenagens à amiga em shows e outros posts em redes sociais.

O post mais marcante é quando Gaga anuncia o falecimento de Sonja:

"Não sei como colocar um preço em uma amizade. Não tenho nem certeza de como você consegue acessar o tamanho desse significado, apenas o seu coração sabe o quão especial isso é para colocar em palavras. Eu sinto dois sentimentos contraditórios. Primeiro, que eu vou viver cada dia com mais paixão, mais determinação, mais compaixão e vou me doar mais do que nunca. Porque é o que ela [Sonja] era, é o que nós deixava juntas, e eu sei que é o que ela queria de mim", escreveu Gaga.

Uma publicação compartilhada por Sonja Durham (@sonjad7777) em Mar 23, 2017 às 1:01 PDT

"Ela tinha esse jeito incrível de me liberar da minha âncora de tristeza que me puxava para baixo, ela me amava sem medo enquanto eu aprendia a lidar com a fama e ainda ficar inspirada, não importando o quão assustada eu estava. Ela sabia que eu só me importava com a música. Ela fazia isso ser OK", segue a cantora.

Uma publicação compartilhada por xoxo, Gaga (@ladygaga) em Mai 20, 2017 às 6:20 PDT

"O outro sentimento que eu sinto é de ser roubada dos últimos 10 anos da minha vida, amizade e carreira com ela. Como se alguém tivesse tirado ela de nós e, com isso, tirado todos os bons momentos. Sei que isso não é verdade e sei que vou ter essas lembranças para sempre, mas estou em choque com o fato de que nunca vou poder ter novas lembranças com ela. Estou em choque de que não vou poder vê-la novamente até que eu morra também. Eu prometo ser um pouco mais forte a cada dia porque é isso o que ela gostaria, eu prometo ser uma guerreira para ela e uma voz para pacientes com câncer para que o mundo continue melhorando o diálogo e a luta. Eu amava ela. Ainda a amo. E amo tanto o marido dela, André, o enteado Sante e os amigos. Eu fiz comida para eles ontem. E vou seguir cozinhando. Seguir cozinhando minha alma até que ela entenda isso", finaliza.

Gaga também compartilhou as comidas que fez para o velório da amiga:

For Sonja's husband Andre. ❤take care of those who you love who are suffering I think it helps us all to survive Uma publicação compartilhada por xoxo, Gaga (@ladygaga) em Mai 21, 2017 às 6:04 PDT

"Para o marido da Sonja, André. Cuide daqueles que você ama e que estão sofrendo. Acho que isso vai ajudar todos nós a sobreviver", escreveu Gaga.

A cantora também compartilhou um post no qual celebrou a força de Sonja na lutra contra o câncer.

“Acompanhar uma das minhas melhores amigas no mundo mostrar coragem, força e positividade incomensuráveis enquanto lutava contra um câncer realmente mudou minha vida. Obrigada, Sonja, por nos inspirar todos os dias com sua alegria. Eu te amo tanto e choro só de pensar em todos os anos que passamos juntas nos bastidores dos shows, cuidando uma da outra. Você é única. Eu estou tão orgulhosa de você. E você e Andre, com seu lindo e indestrutível amor, mostraram que a vida é sobre isso. Dá pra ver nessa foto. Queria compartilhar isso com o mundo e mostrar a todos como uma beleza verdadeira se parece“, escreveu a cantora.

No ano passado, Gaga já havia falado da batalha da amiga.

"Uma melhor amiga de muitos anos está lutando contra um câncer em estágio 4 de mama, cérebro e pulmão. Se vocês pudessem #RezarPorSonja", tuitou Gaga.