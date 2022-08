Lady Gaga protesta pelo direito ao aborto em show: 'Mulheres estão morrendo'

Lady Gaga durante o Critics Choice Awards em março de 2022. Nesta segunda, 8, a cantora fez show nos Estados Unidos e fez discurso sobre o direito ao aborto. Foto: Henry Nicholls/Reuters

Lady Gaga protestou pelo direito ao aborto legal no último show da Chromatica Tour, que aconteceu na cidade de Washington, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira, 8.

A cantora fez uma performance acústica da música The Edge of Glory e utilizou o momento para falar sobre a decisão da Suprema Corte dos EUA de derrubar a Roe versus Wade, lei que protegia o direito ao aborto no país.

"Eu gostaria de dedicar essa canção para todas as mulheres na América, para todas as mulheres que agoram precisam se preocupar com o seu corpo caso engravidem. Eu rezo para que esse país fale e para que fiquemos juntas, e não vamos parar até que seja certo", disse.

No meio de sua apresentação, Gaga continuou sua declaração: "E todas as mulheres que foram estupradas? E todas as mulheres que estão morrendo dando à luz?".

"Eu não quis deixar vocês para baixo, mas têm algumas m***** mais importantes que o show business", completou antes de encerrar a música.

"I would like to dedicate this song to every woman in America. To every woman who now has to worry about her body if she gets pregnant. I pray that this country will speak up and we will not stop until its right!" - Lady Gaga talking about abortion rights at The #ChromaticaBallDC pic.twitter.com/YjwlC0rg7C — Ryan | Lady Gaga ️‍ (@ryanleejohnson) August 9, 2022

Em 2021, Lady Gaga falou publicamente pela primeira vez sobre ter sido estuprada por um produtor musical aos 19 anos. Durante um episódio do programa The Me You Can't See, de Oprah Winfrey e Príncipe Harry, ela disse que foi engravidada durante o abuso.

"Eu tinha 19 anos, estava trabalhando em um projeto e o produtor me disse: tire a roupa. Eu disse que não e saí, e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E eles não pararam. Eles não pararam de me questionar e eu simplesmente congelei... e não lembro de mais nada", revelou.

Segundo a cantora, a violência sofrida a deixou com traumas pisoclógicos e ela chegou a ter um surto psicótico anos depois. "Já fiz inúmeras ressonâncias magnéticas e exames, e não encontraram nada. Mas o corpo lembra", disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais