Lady Gaga presenteia Katy Perry e deseja boa sorte em estreia de reality show

Lady Gaga presenteou a amiga Katy Perry Foto: Mark Blinch / Reuters | Mario Anzuoni / Reuters

Katy Perry está entre o quadro de jurados da nova edição de American Idol. Se isso poderia ser um desafio e tanto, ela contou com o incentivo de sua amiga Lady Gaga durante a gravação do primeiro dia de audiências no reality show nesta terça-feira, 3.

A cantora enviou à amiga um buquê de rosas brancas e um bilhete. “Querida Katheryn, tenha um ótimo programa. Que a audiência seja testemunha de sua grandeza! Beijos, Joanne”, lê-se no recado.

Katy Perry ficou muito feliz com o mimo e agradeceu Gaga em suas redes sociais. “Te amo, Lady Gaga. Obrigada pela amizade e pelo apoio. Mal posso esperar para vê-la de volta no palco!”, postou juntamente com uma foto do presente.

Katy Perry se refere ao afastamento de Gaga por motivos de saúde. A cantora anunciou que está com dores causadas pela fibromialgia.

Confira a publicação: