Lady Gaga não ficaria feliz se Taylor Kinney começasse a namorar outra pessoa

A cantora Lady Gaga e o ator Taylor Kinney terminaram o noivado em julho. Foto: BANG Showbiz

Lady Gaga ainda ama o ex-noivo Taylor Kinney e não ficaria feliz se ele começasse a namorar alguém novo. A cantora, de 30 anos, e o ator de Chicago Fire, 35, terminaram seu noivado em julho, mas Gaga ainda sente muito afeto por ele.

"Odeio soar como uma hippie, mas meio que sou uma e ele também é. Nós nos amamos, é isso. É apenas sobre mudanças de vida, e todos nós passamos por diferentes estágios e estamos focados em coisas diferentes", disse a cantora em entrevista a Howard Stern, do programa de rádio Sirius XM.

"Para ser honesta, acho que é muito legal que, ao longo dos anos, não importa a transformação criativa pela qual eu passei, Taylor sempre me apoiou muito e foi amoroso", completou Lady Gaga. No entanto, quando questionada como ela se sentiria se ele começasse a namorar alguém, ela brincou: "Não farei uma festa!".

A cantora, que recentemente lançou seu novo álbum Joanne, elogiou Taylor pelo apoio à sua carreira desde que eles se conheceram no set do clipe 'You & I', em 2011, e admitiu que ele inspirou seu LP mais recente.

"Sou, de fato, muito próxima de Taylor. Ele tem sido meu amor e meu amigo por um tempo muito longo. Ele tem apoiado muito o álbum, e eu o apoio em seu programa, Chicago Fire. Há muita coisa neste disco inspirada pela nossa relação, e ele apoia muito o fato de que eu me expresso artisticamente", afirmou Lady Gaga.

O casal namorou por cinco anos e ficou noivo por um ano antes de terminar seu romance em julho. Após a separação, Gaga disse que os dois sempre acreditaram que são "almas gêmeas". "Assim como todos os casais, temos altos e baixos, e estamos dando um tempo. Somos ambos artistas ambiciosos, com esperança de superar a longa distância e horários complicados para continuar o mero amor que sempre compartilhamos. Por favor nos dêem raízes. Nós somos apenas como todo mundo e nós realmente amamos um ao outro", escreveu no Instagram.