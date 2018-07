Lady Gaga ganha suéter de presente de Beyoncé

Beyoncé presenteou amiga com um suéter de sua marca Foto: Mike Blake / Reuters | Mark Blinch / Reuters

Lady Gaga postou foto em suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 26, para agradecer um gesto de carinho de Beyoncé. Gaga está afastada de sua vida profissional por problemas de saúde e a amiga lhe presenteou com um suéter.

“Não estou tendo um bom dia de dor. Obrigada querida B por me mandar esse confortável suéter. Me mantém aquecida lá fora em uma rede para que eu possa estar com as árvores, o céu e o sol, respirando fundo”, escreveu a cantora na legenda da foto.

Lady Gaga está se tratando de fibromialgia, desordem no organismo que faz com que a pessoa tenha dores crônicas generalizadas. Ela cancelou a apresentação que faria no Rock In Rio 2017 por causa de seu quadro de saúde.

O suéter dado de presente é um exemplar da marca Ivy Park, lançada por Beyoncé e que leva o nome da filha da cantora. “Me sinto sortuda por ter tanto amor”, finalizou Gaga.

Confira a publicação: