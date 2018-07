Lady Gaga está noiva de Christian Carino, diz revista

Lady Gaga e Christian Carino Foto: Robert Deutsch / USA Today Sports

A cantora norte-americana Lady Gaga, de 31 anos, ficou noiva do agente de talentos Christian Carino, de 48, segundo informações da Us Weekly. A publicação noticiou que uma fonte próxima ao casal revelou que eles teriam ficado noivos durante o verão, que ocorre entre junho e setembro no hemisfério norte, após Carino pedir a permissão do pai de Gaga para casar-se com ela.

O foco agora, no entanto, seria cuidar da saúde de Gaga e de sua recuperação, sem planejamento ou data prevista para o casamento. A artista sofre de fibromialgia, condição que provoca dores crônicas nos músculos, fadiga, problemas de memória e transtornos de humor.

Em setembro, em decorrência da doença, Gaga teve de cancelar a parte europeia de sua turnê, chamada Joanne, e também sua participação no festival Rock in Rio. “Fui levada ao hospital, não é apenas dor no quadril, não é só desgaste da estrada, eu estou com uma dor severa. Mas estou em boas mãos com os melhores doutores”, escreveu Gaga em seu Instagram em 14 de setembro.

A Us Weekly flagrou Gaga e Carino aos beijos no último Super Bowl, em fevereiro de 2017. A artista já chegou a ficar noiva de Taylor Kinney, ator de Chicago Fire, de 36 anos, mas os dois romperam em julho de 2016 após cinco anos de relacionamento.