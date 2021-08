Lady Gaga e Tony Bennett comemoram 10 anos de parceria com single 'I Get a Kick Out of You'; ouça

Lady Gaga e Tony Bennett lançam novo single 'I Get a Kick Out of You' nesta terça-feira, 3 Foto: Reprodução Youtube / Lady Gaga

A charmosa parceria entre a estrela Lady Gaga e o lendário Tony Bennett está de volta e surpreendeu os fãs ao lançar hoje nas plataformas digitais o single I Get a Kick Out of You, canção de Frank Sinatra, que já foi gravada por grandes nomes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Jamie Cullum. O videoclipe estará disponível nesta sexta-feira, 6.

A dupla chega com mais novidades: o álbum Love For Sale, um tributo a Cole Porter, que terá 10 faixas na sua versão standard e 12 na deluxe. O lançamento está previsto para 1º de outubro, dia em que o astro comemora 95 anos. A seleção de duetos e solos promete ser a última gravação de estúdio de Tony.

Gaga e Bennett apresentam hoje, 3, no famoso Radio City Music Hall, em Nova York, o show One Last Time: Uma noite com Tony Bennett e Lady Gaga, para celebrar uma década de parceria e amizade. Na quinta-feira, 5, eles sobem ao palco novamente para a última apresentação do cantor em Nova York, sua cidade natal.

Ouça o o single I Get a Kick Out of You com Lady Gaga e Tony Bennett:

Em 2014, a dupla lançou a sua primeira parceria, o aclamado disco Cheek to Cheek, inspirado em famosos compositores de jazz, como George Gershiwn, Jerome Kern e Irving Berlin. O trabalho rendeu um Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Comemoração de 95 anos

Para comemorar os 95 anos de Bennett, Lady Gaga convidou os fãs a postarem vídeos nas redes sociais destacando as qualidades do músico e marcando a hashtag #Tonys95thBdayCard. A cantora escolherá seus favoritos para editar um vídeo com os 95 motivos pelos quais ela e seus fãs o amam.

Lady Gaga e Tony Bennett em nova parceria Foto: Divulgação / Kelsey Bennett

Confira a tracklist completa de Love For Sale:

1. It's De-Lovely

2. Night and Day

3. Love For Sale

4. Do I Love You

5. I Concentrate On You

6. I Get a Kick Out of You

7. So In Love

8. Let's Do It

9. Just One of Those Things

10. Dream Dancing

11. I’ve Got You Under My Skin (versão deluxe)