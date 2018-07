Lady Gaga é banida da China após encontro com Dalai Lama

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Lady Gaga se encontrou recentemente com o líder religioso Dalai Lama com a intenção de promover a paz em um debate transmitido ao vivo pela internet. O governo chinês, porém, não gostou nada da reunião e decidiu bani-la do país.

De acordo com o site Next Media, o ministro chinês das relações exteriores, Hong Lei, emitiu um comunicado condenando Gaga por se envolver na questão da independência do Tibet. O departamento de publicidade chinês também se manifestou, e decretou o banimento das músicas da cantora, tal como de outros tipos de conteúdo produzidos por ela. A proibição já vigora a partir desta segunda-feira, 27.

Esta não foi a primeira vez que Gaga tem problemas com a China. Em 2011, ela entrou numa lista negra das autoridades locais por conta das letras de suas canções, consideradas inadequadas. À época, grandes artistas como Katy Perry e os Backstreet Boys passaram pelo mesmo problema.

Em abril, a cantora Selena Gomez também passou por problema parecido após ser vista em uma foto junto ao líder espiritual.

Confira abaixo imagens do encontro:

