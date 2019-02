Lady Gaga é a primeira artista a vencer cinco premiações na mesma temporada

Lady Gaga participou da festa da Vanity Fair após o Oscar 2019. Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

A cantora e atriz Lady Gaga fez história no último domingo, 24. Além de conquistar seu primeiro Oscar, ela se tornou a primeira artista musical a vencer cinco premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice.

Lady Gaga começou o ano levando o prêmio de melhor canção original no Globo de Ouro. Em seguida, ganhou o prêmio de melhor atriz no Critics’ Choice Awards.

No Grammy, a artista se consagrou em três categorias: melhor performance pop em dupla, melhor performance pop solo e melhor canção escrita para mídia visual.

No mesmo dia, dessa vez no considerado 'Oscar britânico', Gaga conquistou a estatueta de melhor canção original no Bafta. Para completar o quinteto de prêmios, a artista levou o Oscar de melhor música original com Shallow, do filme Nasce Uma Estrela.