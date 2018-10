Lady Gaga anuncia estar noiva de empresário dos EUA e anel chama atenção

Lady Gaga durante o 25th Annual 'Elle' Women in Hollywood Celebration Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

Lady Gaga, de 32 anos, surpreendeu os fãs ao anunciar na segunda-feira, 15, o noivado com o agente de artistas Christian Carino, de 49 anos.

Ela deu a notícia durante um discurso na cerimônia anual da revista Elle, com personalidades de Hollywood, em Los Angeles. "A melhor parte de estar apaixonada por alguém é ter a pessoa ao meu lado para me levantar se eu cair", disse a cantora ao site Page Six.

O casal namorava desde fevereiro de 2017 e, até então, falava pouco sobre o relacionamento.

Lady Gaga chamou a atenção durante o evento ao usar um anel de safira rosa coberto por diamantes. A joia foi um presente de Carino e está estimada em 400 mil dólares, equivalente a R$ 1,5 milhão.

No palco, a artista falou sobre a luta feminina contra a agressão sexual em Hollywood. "Nós, mulheres, temos pensamentos e ideias profundas, crenças e valores sobre o mundo e temos o poder de falarmos, sermos ouvidas e de reagirmos quando somos silenciadas", afirmou, de acordo com a emissora de televisão CNN.