Lady Gaga chora durante homenagem às vítimas do massacre em Orlando

Lady Gaga chora em discurso em Los Angeles, que homenageou as vítimas do massacre em Orlando Foto: Reprodução/Instagram

Durante um ato realizado em Los Angeles na última segunda-feira, 13, com o intuito de homenagear as famílias das vítimas do massacre ocorrido em uma boate de Orlando, a cantora Lady Gaga discursou em defesa da comunidade LGBT e caiu no choro.

"Este é um ataque à própria humanidade e a todos nós", iniciou a cantora em seu discurso.

Lady Gaga é conhecida por apoiar várias causas sociais, principalmente em defesa de gays, bissexuais e transexuais do mundo todo. Ao citar o nome das 49 vítimas fatais do massacre, a cantora não conseguiu se segurar e foi às lágrimas.

Em seu Instagram, Gaga publicou uma foto do discurso com seguinte legenda: "Eu vi o medo e a tristeza no rosto de tantas pessoas, mas eu me sinto confortável em saber que há milhões no mundo todo que não fazem parte somente da comunidade LGBT, mas são da comunidade hétero e estão comovidos com esta tragédia. Vocês não estão sozinhos".