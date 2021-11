Lady Gaga chama Britney Spears de inspiração após fim da tutela

Lady Gaga mo tapete vermelho da premiere do filme 'House of Gucci': cantora chamou Britney Spears de inspiração. Foto: Daniel dal Zennaro/EPA/EFE

MILÃO - A estrela pop e atriz Lady Gaga comemorou no sábado a libertação da cantora Britney Spears de uma tutela imposta há mais de uma década após um colapso da saúde mental, chamando Britney de inspiração que foi maltratada pela indústria musical.

Gaga, que disse que ela também luta com problemas de saúde mental, incluindo traumas de uma agressão sexual por um produtor musical quando ela tinha apenas 19 anos, falou à Reuters sobre Britney enquanto participava do tapete vermelho pela estréia do filme House of Gucci em Milão, neste sábado, 13.

"Ela é extremamente talentosa, incrivelmente inspiradora e estou tão feliz que hoje podemos comemorar, que ela pode embarcar em uma nova fase de sua vida", disse Gaga.

Britney recuperou sua liberdade na sexta-feira, após 13 anos sob uma tutela que controlava como ela gastava seu dinheiro, quando se apresentava, quem tinha acesso à sua casa e aos medicamentos que tomava. Seus esforços chamaram a atenção internacional enquanto os fãs pressionavam para sua libertação e sua situação foi destacada em filmes.

Gaga, que criou a Fundação Born this Way para pessoas que lutam com problemas de saúde mental, disse que Britney Spears, um ex-fenômeno adolescente que se tornou uma estrela pop internacional, não foi bem tratada pela indústria musical após um colapso no qual ela raspou a cabeça e logo depois entrou em um centro de reabilitação.

Ao lutar para ser liberada da tutela, Britney "foi autora de sua liberdade", disse Gaga. "Ela trabalhou muito por este momento e espero que ela sinta isso".