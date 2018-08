Lady Gaga assina contrato para realizar 27 shows em Las Vegas

A cantora Lady Gaga fechou um acordo para realizar 27 apresentações em Las Vegas a partir de dezembro de 2018 Foto: Andrew Kelly/Reuters

A cantora norte-americana Lady Gaga anunciou que fará uma série de 27 apresentações em Las Vegas a partir do próximo dia 28 de dezembro. Os shows terão duas temáticas e serão realizados no Park Theater, dentro do cassino Park MGM, na famosa avenida central da cidade.

Das 27 apresentações, 23 terão como tema Lady Gaga Enigma, com hits pop e shows como ela faz ao redor do mundo. As outras quatro apresentações serão como Lady Gaga Jazz & Piano, com sessões mais intimistas e performances alternativas de suas canções, além de músicas do The Great American Songbook, lista de composições mais famosas da cultura popular dos Estados Unidos.

Os ingressos começarão a ser vendidos a partir do dia 13 de agosto. Para os shows Enigma, os preços variam de US$ 82,57 (cerca de R$ 355) a US$ 344,95 (aproximadamente R$ 1487). Já para o Jazz & Piano estarão entre US$ 82,57 (R$ 355) a US$ 505,50 (R$ 1724).