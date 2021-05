Lady Gaga anuncia edição especial de ‘Born This Way’ em comemoração aos 10 anos do álbum

Lady Gaga anuncia versão especial de álbum 'Born This Way' Foto: Andrew Kelly / Reuters

Nesta sexta-feira, 28, a cantora Lady Gaga anunciou em seu Instagram o relançamento do álbum Born This Way, que completou 10 anos no último dia 23. Segundo Gaga, além das 14 canções originais, a versão especial contará com um segundo disco com interpretações especiais das músicas feitas por artistas que representam e defendem a causa LGBTQIA+.

Batizado de Born This Way The Denth Anniversary, o álbum completo será lançado no dia 18 de junho. Porém, junto com o anúncio da edição especial a cantora também comunicou que a primeira versão especial já está disponível, a faixa Judas na voz da rapper trans, Big Freedia.

No dia que o álbum completou 10 anos, Lady Gaga recebeu simbolicamente a chave da cidade de West Hollywood, na Califórnia, diretamente da prefeita Lindsey P. Horvath. Na comemoração, também foi anunciado que a data será feriado na cidade.

“Obrigada por esta chave. Vocês têm sido a chave do meu coração. Eu vou honrar e guardar isso com carinho, e eu prometo que sempre estarei aqui neste dia”, disse a cantora.