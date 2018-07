'Triste ver pessoas sugerindo que estou inventando tudo isso', diz Lady Gaga sobre fibromialgia

Lady Gaga fez um desabafo sobre como a fibromialgia a 'impede de ter uma vida normal'. Foto: REUTERS/Mark Blinch

Quatro dias após cancelar sua apresentação no Rock in Rio por problemas de saúde, Lady Gaga fez um desabafo em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 18, para falar sobre sua doença, a fibromialgia, e anunciar o adiamento de sua turnê Joanne.

"Eu sempre fui honesta sobre meus problemas de saúde físicos e mentais. Pesquiso há anos para descobrir a causa deles. É complicado e difícil explicar e nós estamos tentando descobrir. Assim que eu ficar mais forte e me sentir pronta, eu vou contar minha história com mais detalhes, e planejo fazer isso da melhor forma possível para que possa não apenas aumentar a conscientização, mas expandir a pesquisa para outras pessoas que sofrem como eu, para que eu possa fazer a diferença", escreveu Gaga na legenda de uma foto dela rezando.

Em outra foto, há um comunicado sobre o adiamento de sua turnê na Europa, que estava prevista para começar no dia 21 de setembro em Barcelona, na Espanha. Entretanto, a cantora vai focar em sua saúde e só deve voltar a fazer shows no início de 2018.

Gaga ainda se mostrou triste por receber críticas nas redes sociais após o cancelamento do show no Rio de Janeiro. "Eu uso a palavra 'sofrer' não por pena ou atenção. Eu fiquei muito desapontada ao ver pessoas na internet sugerindo que eu estou sendo dramática, inventando tudo isso ou me fazendo de vítima para não fazer a turnê. Se vocês me conhecessem, saberiam que isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu sou uma lutadora. Eu uso a palavra sofrer não apenas por conta do trauma e da dor crônica que mudaram a minha vida, mas porque isso está me impedindo de viver uma vida normal. Também me impede de fazer o que eu mais amo no mundo: cantar para os meus fãs", falou.

A cantora disse que está se tratando e espera voltar a fazer shows em breve. "Eu tenho que ficar com os meus médicos para que eu fique forte e possa cantar para vocês pelos próximos 60 anos ou mais", completou.