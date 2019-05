Lady Francisco segue internada na UTI por complicações após cirurgia no fêmur

A atriz Lady Francisco. Foto: Tasso Marcelo / Estadão

Lady Francisco sofreu complicações respiratórias após uma cirurgia para corrigir uma fratura no fêmur e teve de ser internada no domingo, 12. Ela segue na UTI do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, sem previsão de alta.

De acordo com boletim divulgado pelo médico Paulo Henrique Ribeiro Bloise, o objetivo principal é que a atriz seja liberada da ventilação mecânica.

Aos 79 anos de idade, Lady Francisco atuou como Lorraine, no ano passado, na novela vespertina da TV Globo Malhação: Vidas Brasileiras. Ela começou a extensa carreira em telenovelas em 1972, na antiga TV Tupi, em Jerônimo: o herói do sertão. Nos anos 1990, interpretou a geneticista Yara em Barriga de Aluguel.

A filha da atriz, Andrea Frank, divulgou um texto no Facebook pedindo orações para a mãe. “Como tudo é possível ao que crê, peço a vocês que se juntem em oração comigo e com meu irmão Oscar para que nossa mãezinha possa voltar em breve com toda sua energia e alegria de viver!”, escreveu nas redes sociais.