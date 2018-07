Lady Francisco afirma ter sido estuprada por diretor de TV

A atriz Lady Francisco Foto: Tasso Marcelo / Estadão

Em entrevista ao blogueiro Paulo Sampaio, a atriz Lady Francisco, conhecida por sua extensa trajetória em novelas, revelou ter sido estuprada por um diretor de TV, há muitas décadas.

"Ele disse que queria conversar comigo sobre trabalho. Eu tinha acabado de chegar no Rio, era bobinha, ingênua, sonhava com uma oportunidade. Acreditei nele. Nunca vou me esquecer da situação. Ele me levou para um lugar distante, de carro. A casa não era grande, tinha uma entrada lateral, e só quando me vi fechada no quarto com ele, entendi do que se tratava", contou ela, que prefere não revelar o nome do acusado.

Questionada pelo blogueiro sobre os motivos pelos quais não o denunciou, respondeu: "Naquela época? Quem acreditaria em mim? Iam dizer: 'Essa aí, mal chegou e já está aprontando'. Mas hoje eu faria um escândalo".

A atriz revelou ter sofrido estupro em outra ocasião, praticado por quatro homens, após sair de um táxi. "Um mês depois, eu estava grávida. Abortei com o coração em frangalhos", revela.

Sobre o caso de assédio envolvendo o ator José Mayer, Lady diz que teria tomado a mesma atitude que Susslen, vítima de José, e critica a postura do ator: "Ele deve ter sido orientado a escrever aquela carta. Tá na cara que foi uma estratégia de defesa. O que eu achei absurdo foi ele dizer que confundiu ficção e realidade. Se fosse assim, eu ia ser p*** o resto da vida, o que eu mais fiz na vida foi papel de p***".