Lado A, Lado B: denúncia de Geddel, poluição em SP e ovos de pterossauro

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre as denúncias feitas ao político Geddel, o estudo que mostra que respirar o ar da cidade de São Paulo por duas horas no trânsito ao longo de 30 anos faz com que seu pulmão seja equivalente ao de um fumante leve (que consome menos de dez cigarros ao dia). Também comentam a respeito dos ovos de pterossauro encontrados na China que permitiram diversas descobertas sobre os dinossauros.

