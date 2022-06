'La Loto': Anitta participa de música em parceria com Tini e Becky G

Anitta, Tini e Becky G estarão na faixa 'La Loto', anunciada nesta segunda, 27, pela cantora argentina. Foto: Steve Marcus/Reuters, Instagram/@tinistoessel e Maria Alejandra Cardona / AFP

A cantora argentina Tini anunciou nesta segunda-feira, 27, o lançamento da música La Loto, que terá a participação de Anitta e de Becky G. No Instagram, a artista publicou um teaser da música e marcou as amigas na legenda.

A faixa ainda não tem data de lançamento, mas, de acordo com a publicação, deve ser disponibilizada nos próximos dias nas plataformas de streaming.

A prévia mostra apenas Tini ao som de uma batida de reggaeton dançante e em um cenário luxuoso, o que pode indicar que a canção ganhará um videoclipe. "Amigas, vamos", escreveu Anitta nos comentários.

Tini ficou conhecida por protagonizar Violetta, série da Disney que esteve no ar entre 2012 e 2015. Essa será a primeira colaboração entre ela e Anitta.

Por outro lado, a brasileira já lançou duas parcerias com Becky G, americana com raízes mexicanas. As duas estiveram na faixa Banana, do álbum Kisses, e em Mala Mía, remix com Maluma.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais