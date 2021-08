Kylie Jenner terá o segundo filho com Travis Scott

Kylie Jenner e Travis Scott estão juntos há 4 anos Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Kylie Jenner e Travis Scott estão esperando o segundo filho. A bilionária de 24 anos e o rapper estão juntos desde 2017 e já tem uma menina, Stormi, 3. Fontes próximas à família confirmaram a gravidez ao site norte-americano Page Six.

Alguns fatos levantaram a suspeita de um novo herdeiro Kardashian/Jenner. A empresária do ramo de cosméticos tem falado abertamente sobre o desejo de ter mais um filho. Além disso, sua mãe, Caitlyn Jenner, anunciou que vai ter outro neto, mas não deu detalhes de qual de seus seis filhos estariam esperando um bebê.

Em março de 2020, Kylie declarou à Harper's Bazaar que não tinha planos de engravidar. “Todos os meus amigos me pressionam sobre isso... Eles amam Stormi. Eu definitivamente sinto pressão para dar a ela um irmão, mas não há nenhum plano.”

Na primeira gestação, o casal foi muito discreto e só revelou a informação após o nascimento da filha. Mais tarde, no especial do programa Keeping Up With the Kardashians, ela comentou sobre sua decisão de manter a gradidez em sigilo. “Eu compartilhei muito da minha vida. Eu também era muito jovem quando engravidei e isso foi muito para mim pessoalmente. Eu não sabia como levaria isso ao público também e como encararia a opinião de todos. Eu acho que era apenas algo que eu precisava passar sozinha."

Ela contou que até deixou de sair de casa no final da gestação. “Eu ficava na minha casa e na vizinhança, e aí no final tinha helicópteros todos os dias, e eu não conseguia nem sair da minha [casa]”, relembra Kylie.