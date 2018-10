Kylie Jenner se fantasia como Barbie para o Dia das Bruxas; veja

Kylie Jenner Foto: Instagram / @kyliejenner

A modelo Kylie Jenner publicou uma foto de sua fantasia de boneca Barbie neste Halloween.

Nas fotos, ela aparece dentro de uma caixa, como se fosse uma boneca, de fato. Ela garantiu em suas redes sociais que o local era 'de verdade', não apenas inserido digitalmente.

Kylie ainda escreveu parte da letra da música Barbie Girl, sucesso do grupo Aqua no fim da década de 1990: "Life in plastic, it's fantastic... Come on Barbie, let's go party"

Confira as fotos de Kylie Jenner como Barbie abaixo:

Kylie não foi a única fantasia em sua casa. Ela também mostrou fotos de seus cãezinhos vestidos como dinossauros: