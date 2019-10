Kylie Jenner posta fotos 'fofas' da filha Stormi e encanta seguidores; veja

Stormi vestiu uma réplica do traje que Kylie Jenner usou no evento de moda Met Gala, realizado em maio de 2019. Foto: Instagram / @kyliejenner

Kylie Jenner compartilhou em seu Instagram no domingo, 27, a fantasia de sua filha Stormi Webster, de um ano, e cativou os internautas com a 'fofura' típica da idade.

Com vestido em tom lilás, a primogênita, fruto do relacionamento da empresária com o rapper Travis Scott, aparece imitando a roupa usada pela mãe no evento beneficente de moda Met Gala, realizado há cinco meses. "Meu bebê! Eu não consigo lidar com isso", escreveu Kylie na rede social.

Algumas pessoas afirmaram que a pequena não gostou da brincadeira, uma vez que aparece com uma feição desanimada em alguns momentos. "A criança parece muito empolgada, tadinha", ironizou uma usuária do Facebook. "A garotinha não está com uma cara muito feliz, não", disse outra.

O pai da criança comentou um coração na postagem de Kylie e os fãs pediram para os dois reatarem. Scott e a integrante da família Kardashian estão separados desde o fim de agosto e já passaram por momentos difíceis ao longo dos dois anos que estiveram juntos. Em janeiro de 2019, levantou-se a suspeita de que o músico, de 28 anos, havia traído a jovem, de 22, durante a gravidez dela.

Veja as fotos e o vídeo que Kylie publicou:

