Kylie Jenner explica momento em que decidiu mudar nome do filho 

Travis Scott e Kylie Jenner vão trocar o nome do segundo filho, que se chamaria Wolf. Eles já são pais de Stormi, de 4 anos.

Kylie Jenner revelou o momento em que resolveu trocar o nome de seu segundo filho com o rapper Travis Scott. Em entrevista ao USA Today, a influenciadora contou que precisou assinar a certidão de nascimento às pressas, mas que assim que terminou o documento soube que provavelmente mudaria o nome do bebê.

Ela deu à luz ao menino em 2 de fevereiro. Pouco tempo depois, compartilhou nas redes sociais que o nome do filho seria Wolf Webster. No entanto, anunciou no mês seguinte que a criança não seria mais chamada assim: "Só para vocês saberem, o nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós não sentimos que era ele. Só queria compartilhar porque estou vendo Wolf em todo lugar".

Na entrevista, Kylie também explicou porque ainda não divulgou o novo nome do filho: "Só não combinava com ele. Nós ainda não mudamos legalmente o nome. Estamos no processo, então não sentiria certo compartilhar qualquer coisa enquanto não temos um nome oficial".

O menino é o segundo filho da empresária com o cantor Travis Scott. Os dois também são pais de uma menina, Stormi, de quatro anos. "É muito animador, e ver a minha filha criar uma conexão com o nosso novo bebê é muito especial", disse Kylie sobre cuidar do recém-nascido.

