Kylie Jenner e Travis Scott estão separados após dois anos juntos

Travis Scott e Kylie Jenner Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

Kylie Jenner e Travis Scott terminaram o namoro. Segundo fontes do TMZ, pessoas próximas ao ex-casal disseram que os dois estão separados desde 27 de agosto, data em que compareceram juntos na estreia do filme Look Mom, I Can Fly, produzido pelo rapper, de 28 anos.

Eles começaram a se relacionar em 2017 e têm uma filha, a Stormi, de um ano de idade, e esta não é a primeira vez que passam por situações difíceis. No começo do ano, levantou-se a suspeita de que o músico havia traído a jovem durante a gravidez dela.

Após a repercussão desse fato, celebraram e compartilharam nas redes sociais - como era de costume - o aniversário de 22 anos de Kylie a bordo de um iate na costa italiana, em agosto.

Vale ressaltar que os dois não publicam fotos juntos no Instagram desde dez de setembro. Além disso, foi notada a presença da mulher sem Scott na segunda cerimônia de casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, realizada na segunda-feira, 30, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ambos haviam sido convidados.

Veja a última postagem do ex-casal nas redes sociais:

Confira abaixo imagens dos dois no evento de estreia do filme Look Mom, I Can Fly. Na descrição da postagem, Kylie diz estar orgulhosa do agora ex-companheiro: