Kylie Jenner e o namorado Travis Scott fazem tatuagens iguais

Kylie e o namorado Travis Scott fizeram tatuagens iguais. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

O romance entre Kylie Jenner e o rapper Travis Scott parece ter chegado a um patamar mais elevado depois de terem feito a mesma tatuagem recentemente, embora ainda não tenham falado abertamente sobre o namoro. Eles até teriam se casado em segredo.

Leia também: Kylie Jenner é acusada de plagiar marca independente

No começo desta semana, a mais nova do clã Kardashian Jenner publicou em suas redes uma foto mostrando uma pequena borboleta tatuada perto do tornozelo direito. Scott também compartilhou a dele, mas do lado esquerdo. Alguns fãs acreditam que a tattoo é uma referência à nova música do cantor, Butterfly Effect, que seria sobre Kylie.