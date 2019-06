Kylie Jenner doa kit labial da sua marca para jovem que foi furtada

A empresária Kylie Jenner, de 21 anos. Foto: Instagram/@kyliejenner

Dona de um gigantesco império de beleza, a empresária Kylie Jenner, de 21 anos, sabe como agradar seus clientes. Na última segunda-feira, 3, ela respondeu ao tuíte de uma seguidora que alegou ter sido furtada.

"Às vezes eu aleatoriamente me lembro como alguém roubou meu kit de lábios da Kylie Jenner no bar e essa m**** dói tudo de novo. Eu nunca esquecerei", escreveu Megan Etter no Twitter. Pouco menos de uma hora depois, a empresária responde ao tuíte e lhe pergunta qual cor de produto ela quer.

Dois dias depois, a jovem já estava com seu novo kit labial da Kylie Cosmetics em mãos e agradeceu a atitude de Kylie: "Essa é provavelmente uma das coisas mais legais que alguém fez por mim", comemorou.

A atitude, no entanto, não passou batida entre os outros seguidores de Kylie. Diversos usuários do Twitter brincaram que haviam perdido itens diversos, como carros e até cheques milionários. Veja as melhores reações:

What color i got you https://t.co/rbj8N1i1AK — Kylie Jenner (@KylieJenner) 3 de junho de 2019

This is probably one of the nicest things someone has done for me! Thank You so much for replacing my lipstick @KylieJenner . I’m extremely grateful ❤️ pic.twitter.com/RysrKXfcjs — Megan Etter (@MeggEtter) 4 de junho de 2019

my tesla got stolen! it’s color grey — hehe (@BITCHEDT) 3 de junho de 2019