Kylie Jenner desabafa sobre pós-parto: 'Tem sido difícil'

Kylie Jenner deu à luz ao seu segundo filho com o rapper Travis Scott há apenas seis semanas. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Kylie Jenner desabafou nos stories e contou como tem sido ser mãe pela segunda vez. Na terça-feira, 15, a empresária se abriu para os mais de 300 milhões de seguidores no Instagram e relatou como tem passado o período de pós-parto de seu segundo filho, Wolf, de apenas seis semanas.

"Só quero dizer às mães no pós-parto que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, é muito difícil. Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com minha filha. Não é fácil mentalmente, fisicamente, espiritualmente. É simplesmente louco", desabafou.

A influenciadora disse que não gostaria de voltar à vida normal sem compartilhar a experiência com as outras mães: "Acho que podemos procurar na internet por outras mães que estão passando por isso agora. Pode parecer mais fácil para outras pessoas, a pressão sobre nós... Mas não tem sido fácil para mim. Tem sido difícil".

Kylie, que também é mãe de Stormi, de 4 anos, finalizou: "Percebi que eu estava me pressionando, mas fico lembrando que eu fiz um ser humano inteiro, um lindo e saudável menino. Temos que parar de colocar pressão em nós mesmas para voltar, não só fisicamente, mas mentalmente, após o nascimento".