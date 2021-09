Kylie Jenner confirma segunda gravidez em vídeo com Travis Scott; confira

Travis Scott e Kylie Jenner comemoram gravidez em vídeo Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

Kylie Jenner confirmou que está grávida do segundo filho com Travis Scott nesta terça-feira, 7. A informação foi divulgada em agosto pelo site norte-americano Page Six, porém a empresária ainda não tinha se manifestado.

O anúncio foi feito em formato de vídeo, em que Kylie mostra a reação do marido ao descobrir que seria pai. Nas imagens, ela aparece segurando um teste de gravidez com o resultado positivo.

Em seguida, a influenciadora surge acordando o cantor e revelando a novidade. É possível vê-lo empolgado abraçando e beijando a barriga, enquanto ela registra a cena em frente ao espelho do banheiro.

Também é possível vê-la durante uma consulta ao médico e fazendo um ultrassom do bebê. Logo após, ela conta a novidade a sua mãe, Kris Jenner, que também comemora.

No vídeo, a pequena Stormi, primeira filha do casal, entrega as imagens do ultrassom para Kylie e a questiona: "Você está grávida?". No minuto seguinte, a menina aparece chorando. "Você vai ter um bebê. Este é o dia mais feliz da minha vida, meu Deus!".

Nos comentários do post, a família celebrou: "Eu estou chorando, como isso é lindo. Você é um anjo", escreveu Kourtney Kardashian, irmã de Kylie. "Chorando eternamente. É incrível o presente que Deus deu a você", afirmou Kris Jenner.