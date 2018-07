Kylie Jenner compra nova mansão avaliada em R$ 21,3 milhões

Foto: Reprodução/Instagram

A revista Variety recentemente divulgou fotos da nova aquisição de Kylie Jenner: uma mansão em Hidden Hills, Califórnia, avaliada em mais de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,3 milhões). A mais nova do clã das Kardashian-Jenner será vizinha de sua irmã, Kim Kardashian, e da mãe, Kris Jenner.

A nova mansão possui mais de 2 mil metros quadrados. Foto: Variety

Essa é segunda mansão que Kylie, de apenas 18 anos, compra com seu próprio dinheiro. No ano passado ela se mudou para uma casa em Calabasas, avaliada em torno de 2,7 milhões de dólares.

Kylie possui uma linha de cosméticos própria, duas linhas de roupas com a sua irmã, Kendal Jenner, também participa do reality show no canal E! com toda a sua família em Keeping Up With The Kardashians, além de estampar diversas capas de revista e ser o rosto de campanhas publicitárias, como a da marca Puma.

A socialite, que há pouco tempo terminou o seu relacionamento de dois anos com o rapper Tyga, vai morar em uma mansão com seis quartos, sete banheiros, uma piscina, um supercloset e uma adega. Todo esse requinte distribuído em mais de 2 mil metros quadrados.

Essa é segunda mansão que Kylie compra em menos de 2 anos. Foto: Variety

A nova mansão de Kylie Jenner. Foto: Variety

Kylie irá morar na vizinhança de sua irmã Kim e de sua mãe Kris. Foto: Variety