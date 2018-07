Kylie Jenner aceita convite de menino rejeitado e vai a um baile de formatura

Menino que a convidou havia sido rejeitado por outra garota Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

O baile da escola norte-americana Rio Americano High School, em Sacramento, no último sábado, 8, foi como qualquer outro no país, com a diferença de que Kylie Jenner resolveu aparecer!

Albert Ochoa havia convidado uma garota para ir ao baile, mas ela recusou. Então, ele decidiu chamar Kylie Jenner e ela apareceu! A empresária ainda levou sua amiga Jordyn Woods.

A jovem não postou fotos do baile em suas redes sociais, só uma sua e da amiga no avião. No entanto, os alunos da escola foram à loucura com a presença de Kylie e postaram fotos e vídeos dela nas redes sociais.

A irmã de Albert Ochoa escreveu no Twitter: "Digam por que meu irmão levou Kylie Jenner ao baile hoje a noite!". Mais tarde, ela postou um vídeo dos dois se abraçando.