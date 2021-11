Kristen Stewart sobre interpretar princesa Diana: 'Tinha que dar uma chance'

Atriz Kristen Stewart chega para apresentação do filme 'Spencer' durante Festival de Cinema de Veneza Foto: REUTERS/ Yara Nardi

A atriz norte-americana Kristen Stewart estava assustada com a perspectiva de interpretar a princesa britânica Diana no novo filme Spencer, mas era um desafio que ela não podia recusar.

"Mesmo que as pessoas odiassem e isso acabasse sendo como uma espécie de tiro pela culatra, nós tentamos o melhor que pudemos", disse Stewart. "Isto não era algo que eu poderia deixar passar. Eu tinha que tentar."

Spencer, que chegará aos cinemas norte-americanos nesta quinta-feira, 4, é dirigido pelo chileno Pablo Larrain, que o descreveu como um retrato imaginativo de Diana, em vez de uma biografia.

Ele começa com as palavras "Uma fábula de uma verdadeira tragédia". O filme é ambientado durante as férias de Natal de 1991 na propriedade da Rainha Elizabeth em Sandringham, quando Diana quase desistiu de seu casamento com o príncipe Charles.

Ele a retrata como cada vez mais isolada do resto da família real e desejosa de se libertar das regras que ela vê como sufocantes. Charles e Diana se divorciaram em 1996 e Diana morreu em um acidente de carro em Paris um ano depois.

"Nós a absorvemos o melhor que pudemos, lemos tudo, olhamos para tudo. Eu me conectei emocionalmente com ela. Eu a amo. Não estou sozinho nisso. Ela é adorável. É muito fácil se sentir protetora em relação a ela", disse Kristen.

"Há coisas que não podemos saber, mas ficaremos infinitamente curiosos", acrescentou ela. Filmes e retratos televisivos da princesa Diana nem sempre têm sido bem recebidos.

A novata Emma Corrin ganhou prêmios por interpretar uma versão mais jovem de Diana na série The Crown, mas o filme de Naomi Watts Diana, de 2013, recebeu críticas fracas. O novo musical da Broadway, Diana, foi massacrado pela crítica.

O desempenho de Stewart, por outro lado, ganhou elogios e pode render à atriz sua primeira indicação ao Oscar no próximo ano. O jornal The Guardian descreveu sua performance como "inteiramente convincente", enquanto o Hollywood Reporter disse que Stewart esteve "incandescente".