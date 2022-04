Kristen Stewart faz 32 anos; relembre saga 'Crepúsculo' e outros filmes da carreira da atriz

A atriz Kristen Stewart posa no tapete vermelho do Oscar 2022, em Los Angeles, Califórnia, em março deste ano. Foto: REUTERS/Mike Blake

A atriz Kristen Stewart completa 32 anos de idade neste sábado, 9, e ela tem muito o que celebrar.

Por muitos anos seu papel como Bella Swan, da saga Crepúsculo, marcou a atriz, seja pela grande popularidade dos filmes ao redor do mundo ou pela crítica negativa que os longas receberam de especialistas.

Contudo, a atriz provou ao longo dos anos que pode ser versátil e conseguiu realizar inúmeros outros papéis em gêneros distintos.

O ápice da sua trajetória, até aqui, veio no ano passado, com o filme Spencer, onde ela dá vida à princesa Diana, que morreu em uma acidente de carro em 1997.

Com a atuação, a atriz conseguiu uma indicação para Melhor Atriz, no Oscar 2022. É para poucas, não?

Para comemorar o aniversário de Kristen, confira os trabalhos mais marcantes da artista ao longo dos anos.

'O Quarto do Pânico' (2002)

Primeiro filme de suspense da carreira da atriz, O Quarto do Pânico (2002), colocou a jovem, com 12 anos à época, em destaque como coadjuvante da veterana Jodie Foster.

No longa, as atrizes vivem a recém-separada Meg Altman e sua filha Sarah, que são surpreendidas com a invasão de três bandidos na casa onde moram.

Elas se escondem em um quarto secreto, que serve para situações de emergência, mas passam a enfrentar problemas dentro e fora do cômodo, já que os criminosos buscam algo que está, justamente, neste quarto.

'Segurem Essas Crianças' (2004)

No seu primeiro papel principal em um filme, em Segurem Essas Crianças, Kristen interpreta Maddy, que junto dos amigos, Gus (Max Thieriot) e Austin (Corbin Bleu), parte para uma missão altamente secreta: abrir o cofre de um banco de alta tecnologia e fazer um incrível assalto para salvar o pai de Maddy, que está muito doente.

Saga 'Crepúsculo' (2008 - 2012)

Depois de mais alguns filmes em papéis coadjuvantes, foi apenas em 2008 que a atriz norte-americana viu sua carreira decolar.

Naquele ano saiu o primeiro filme da saga Crepúsculo, onde Kristen deu vida à eterna Bella, que viveu um triângulo amoroso com vâmpiro Edward Cullen (Robert Pattison) e o teriantropo Jacob Black (Taylor Lautner).

A franquia, baseada nos livros de Stephenie Meyer, ainda rendeu mais três filmes: Lua Nova, Eclipse, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2.

'Branca de Neve e o Caçador' (2012)

A partir da saga Crepúsculo, Kristen conseguiu personagens de mais destaque e em grandes produções.

Um exemplo é o filme A Branca de Neve e o Caçador, que teve como antagonista a atriz Charlize Theron, no papel da Rainha Ravenna, e Chris Hemsworth, no papel do caçador.

'Para Sempre Alice' (2014)

Outro filme importante na carreira de Kristen é Para Sempre Alice.

O longa ganhou muito destaque no seu lançamento, devido a atuação do elenco, mas, principalmente pela atriz Julianne Moore, que viveu a protagonista que sofria com um início precoce da doença de Alzheimer.

Na época, ela venceu os principais prêmios na categoria de Melhor Atriz, incluindo o Oscar.

'As Panteras' (2019)

Kristen também já viveu uma heroína na tela grande. Ela fez parte do elenco da versão do clássico As Panteras de 2019, junto com Naomi Scott e Ella Balinska.

Uma curiosidade sobre esse filme é que ele ganhou uma trilha sonora produzida pela cantora Ariana Grande e que conta com uma brasileira entre as faixas. A nossa Girl From Rio, Anitta, dá voz à canção Pantera, presente no disco.

'Spencer' (2021)

Um dos mais aclamados filmes de 2021, Spencer, tem Kristen como protagonista na pele da 'princesa do povo' Lady Di.

O roteiro do longa apresenta, de forma fictícia, o que poderia ter ocorrido no último feriado de Natal que Diana passou com a Família Real Britânica, antes de se separar do Príncipe Charles.

Todos davam certo que Kristen tinha grandes chances de levar o Oscar 2022 na categoria de Melhor Atriz, o que não ocorreu. O prêmio ficou com Jessica Chastain pelo filme Os Olhos de Tammy Faye.