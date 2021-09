Kristen Stewart é uma princesa Diana angustiada no trailer final de ‘Spencer’; assista

Kristen Stewart como a Princesa Diana em 'Spencer' Foto: FilmNation Entertainment / Divulgação

O trailer final de Spencer, divulgado nesta quine-feira, 23, mostra a interpretação de Kristen Stewart como uma princesa Diana angustiada, nos últimos dias do seu casamento com o príncipe Charles.

A atriz norte-americana teve uma recepção calorosa no Festival de Cinema de Veneza, e alguns críticos já a apontam como uma das favoritas ao Oscar.

O filme do diretor chileno Pablo Larraín mostra a princesa que relutantemente se junta à realeza para uma reunião de Natal de três dias em Sandringham, enquanto seu casamento com o príncipe Charles desmorona.

Lady Di é retratada como uma desajustada, cada vez mais isolada e afastada do resto da família real - com exceção dos filhos William e Harry - e que anseia por romper com as normas e tradições que ela considera hipócritas e sufocantes.

Assista ao trailer final legendado: