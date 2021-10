Kristen Stewart diz que só fez '5 filmes realmente bons' na carreira

Kristen Stewart no Festival de Veneza com o filme 'Spencer', de Pablo Larraín Foto: Ettore Ferrari/ EFE

Kristen Stewart revelou que só fez "cinco filmes realmente bons" em toda sua carreira. Em entrevista ao The Sunday Times, a atriz falou sobre a forma como encara a sua trajetória em Hollywood.

Kristen será vista nos cinemas em breve como a princesa Diana no filme Spencer. O longa biográfico estreia no Brasil no dia 11 de novembro.

"É uma questão de sorte ou azar. Eu provavelmente fiz cinco filmes realmente bons, entre todos os 45 ou 50 que já gravei. São cinco sobre os quais penso: 'Uau, essa pessoa [o diretor] realmente fez um trabalho lindo do começo ao fim!'", disse.

Na entrevista, Stewart citou que dois dos seus favoritos são Acima das Nuvens (2014) e Personal Shopper (2016), ambos dirigidos por Olivier Assayas. A artista venceu um prêmio César por sua performance no primeiro deles.

"Fora esses, acho que eu teria que olhar para a minha filmografia para decidir os outros. Isso não significa que eu me arrependa de fazer os filmes que fiz! Eu só me arrependo de um ou outro, porque não me diverti fazendo-os", disse.

"O pior sentimento é estar no meio de algo que você sabe que será ruim, mas também em um ambiente no qual você não aguenta mais trabalhar", finalizou ela, que se recusou a identificar esses filmes.