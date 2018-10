Kristen Bell diz ser 'ameaçada de morte' por sua filha de 3 anos

Kristen Bell Foto: Mario Anzuoni / Reuters

"Nossa filha de três anos é louca cara, louca. Às vezes ela diz que vai me matar. De verdade. Às vezes é com uma arma. Sei que parece assustador", contou em entrevista ao The Late Show with Stephen Colbert no sábado, 29.

Segundo ela, às vezes ao ser contrariada, a pequena responde de forma inesperada: "'Bem, eu vou pegar uma arma e matar você. E eu só gosto do papai'. E então apenas deixa o cômodo".

A atriz ainda ressaltou que o problema não é com ela - se fosse o seu marido, Dax Shepard, ela afirma que a ameaça apenas seria redirecionada ao outro lado.

"Eu sei que soa muito mal que minha filha ameace me matar, mas assim, ela não tem uma arma, então sinto que não é uma ameaça real", ressaltou, em bom humor.

Confira o trecho da entrevista abaixo: