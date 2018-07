Kris Jenner mostra a decoração de Natal da família Kardashian

. Foto: Reprodução / Instagram @krisjenner

Kris Jenner não poupou esforços e gastos para decorar sua mansão para o Natal de 2016. Em parceria com a publicação Architectural Digest, ela fez um vídeo mostrando os detalhes dos cômodos.

Com doces, rosas e muitas luzes, focando nas cores branca e vermelha, ela e o decorador dão detalhes a respeito de como se deu o processo. "Eu disse que queria algo com doces, e ele me apareceu com isso. Uau!", contou ela, encantada. Ele, por sua vez, revelou que o processo de decoração levou dias para ser concluído.

Confira o vídeo abaixo: