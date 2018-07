Kourtney Kardashian tem cinco árvores de Natal em casa

. Foto: Reprodução/ Instagram

Na casa de Kourtney Kardashian, na Califórnia, Estados Unidos, cada um dos três filhos ganha a sua própria árvore de Natal. Mason, Penelope e Reign fazem a decoração que querem em seus quartos. "É perfeito para decorar a casa e permite que eles sejam criativos e se divirtam ao fazer algo com a família", explicou Kourtney em entrevista a Vogue.

"A manhã de Natal é na minha casa e toda a minha família vem, por isso, eu tenho a responsabilidade de tornar o momento especial para todos, e eu amo fazer isso!", disse a estrela do reality Keeping Up With The Kardashians.

Ela diz que a árvore de Mason costuma ser mais festiva com detalhes em vermelho e verde e tem um boneco do Darth Vader ao lado.

Já Penelope gosta de colocar enfeites rosas e roxos.

A de Reign, a menor de todas as árvores, tem uma coleção de animais.