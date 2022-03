Kourtney Kardashian revela plano de deixar TV nos próximos anos

Em entrevista à Variety, Kourtney Kardashian afirmou que o set de 'Keeping Up With The Kardashians' se tornou tóxico e que está animada com o próximo reality da família, 'The Kardashians'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Em entrevista à revista norte-americana Variety, divulgada na sexta-feira, 11, Kourtney Kardashian revelou que pretende deixar o mundo dos realitys shows nos próximos cinco anos.

A irmã mais velha do clã Kardashian-Jenner revelou que o set de Keeping Up With The Kardashians, que narrava a rotina da família, se tornou um lugar tóxico para ela.

Ela também desabafou sobre os comentários ofensivos que recebeu em relação ao novo reality show da família, The Kardashians, que será lençado pela plantaforma Hulu e Star+ no dia 14 de abril.

"Eu vi muitos comentários sobre o trailer do Hulu, como: 'Kourtney já parece miserável'. No dia em que filmamos o teaser eu estava muito doente. Estava doente há dois dias, não deveria nem ter saído da cama. Eu não sei fingir, então meu rosto apenas parece doente", declarou.

A empresária ainda afirmou que estava empolgada pela chance de começar algo novo, e que o reality The Kardashians deixou toda a família "animada para começar um novo relacionamento".

Na entrevista, Kourtney também revelou que o novo programa do Hulu e Star+ provavelmente será o seu último trabalho nesse formato na televisão: "Em cinco anos eu me vejo morando em outra cidade e me vejo trabalhando porque eu amo trabalhar. Eu não acho estarei filmando um programa em cinco anos. Eu provavelmente estarei apenas vivendo."