Kourtney Kardashian e Travis Barker se casam em Las Vegas, diz site

De acordo com o TMZ, Kourtney Kardashian e Travis Barker se casaram após o Grammy 2022. Foto: Angela Weiss/AFP

Kourtney Kardashian e Travis Barker aproveitaram o fim de semana em Las Vegas e se casaram após a cerimônia do Grammy 2022. Os dois assumiram o relacionamento em fevereiro de 2021 e ficaram noivos em outubro. As informações são do site TMZ.

Ainda segundo o TMZ, o casal fez uma cerimônia tradicional de Vegas, em uma capela local e com direito a um sósia de Elvis Presley como celebrante. Algumas horas antes, o baterista havia se apresentado na maior premiação do mundo da música.

Kourtney e Travis não permitiram que os fotógrafos do local tirassem fotos e levaram seu próprio fotógrafo, além de seguranças.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o casamento e não confirmaram se eles realmente oficializaram a união.