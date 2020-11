'Knotfest Brasil 2021': veja data, local e preço dos ingressos

Knofest Brasil 2021 Foto: Instagram / @knotfestbrasil

A organização do Knotfest, festival de música que traz como atração principal a banda Slipknot, anunciou a data e local da realização dos shows no Brasil em 2021 e informou mais detalhes sobre o preço e como comprar os ingressos.

O Knotfest Brasil será realizado no Sambódromo do Anhembi, na cidade de São Paulo, a partir das 11h30 do dia 19 de dezembro de 2021, um domingo. O preço do ingresso para pista será de R$ 650 (inteira), R$ 390 (social) ou R$ 325 (meia entrada).

Ao todo, serão 10 bandas se apresentando em dois palcos diferentes, com expectativa de 12 horas de música. Os ingressos estarão disponíveis no site Eventim a partir da próxima quinta-feira, 26 de novembro.

O Slipknot já se apresentou no Brasil em outras ocasiões. Em setembro de 2005, o grupo tocou no Chimera Music Festival, no Anhembi. Em 2011, foi a vez de participar do Rock In Rio, festival para o qual voltou em 2015, ano que também contou com novo show em São Paulo.

Formada por nove integrantes, a banda passou por mudanças ao longo da última década, com a morte do baixista Paul Gray, em 2010, e as saídas do baterista Joey Jordison, em 2012, e do percussionista Chris Fehn, em 2019.

Para suas posições, entraram no Slipknot o baixista Alessandro Venturella, o baterista Jay Weinberg e o percussionista Michael Pfaff, o 'Tortilla Man'.

Além do Brasil, o Knotfest terá edições na Colômbia e no Chile em 2021. Para mais informações, acesse o site oficial do festival.

Informações sobre o Knotfest 2021

Preço: Pista – 1º Lote: R$ 650,00 (inteira) | R$ 390,00 (ingresso social) | R$ 325,00 (meia-entrada legal)

Em até 10x sem juros no site da Eventim e até 3x sem juros na bilheteria oficial.

Data: 19/12/2021

Local: Sambódromo do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana - Centro – São Paulo/SP

Horário: À partir das 11h30

Abertura dos portões: 11h

Classificação etária: 15 anos. De 05 anos a 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Menores de 18 anos não poderão acessar os espaços das áreas VIP, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no evento.

Bilheteria Oficial - Sem cobrança de taxa de serviço:

Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Estádio do Morumbi

Bilheteria 5

Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi

Praça Roberto Gomes Pedrosa - Morumbi, São Paulo - SP, 05653-070

Funcionamento:

Dia 26/11 das 12h às 17h

Quarta a sexta-feira das 13h às 17h