Klara Castanho muda visual durante a quarentena e mostra resultado

A atriz Klara Castanho Foto: Instagram / @klarafgcastanho

A atriz Klara Castanho decidiu cortar o cabelo durante a quarentena e mostrou o resultado da mudança na terça-feira, 26. Além de adotar uma franja, a atriz também mudou a cor do cabelo, abandonando o tom loiro após três anos.

“Uhul, agora eu posso contar! Nessa quarentena, além de milhares de coisas, até salão a gente fez acontecer!”, comentou a atriz ao publicar as fotos mostrando o novo visual em sua conta no Instagram. A mudança rendeu vários elogios dos seguidores na publicação, mas alguns também ressaltaram a diferença.

Perguntada sobre a mudança da cor do seu cabelo, Klara explicou: “é real. São fases mana, eu passei quase três anos loira. Em um outro momento eu volto pra ele”. A atriz explicou que trocou o tom loiro por um avelã.

Com a necessidade de respeitar a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus tornou-se comum que pessoas precisem cortar o próprio cabelo ou cortar o cabelo de familiares, o que pode ser um novo desafio para quem não possui experiência com a tarefa. Confira aqui as dicas e o passo a passo para cortar o cabelo em casa.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais