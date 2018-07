Kit Harington rejeita título de galã e critica sexismo na indústria do entretenimento

Kit Harington não gosta do título de galã. Foto: Bang Showbiz

O ator Kit Harington, intérprete de Jon Snow na série Game of Thrones, confessou que não gosta do título de galã e lamentou o sexismo presente na indústria do entretenimento.

"Não quero soar ingrato - tenho sorte. Mas não posso dizer que gosto de um monte de atenção a maior parte do tempo. Eu acho que há um padrão duplo. Se você dissesse a uma menina: 'Você gosta de ser chamada de 'babe'?' e ela respondesse: 'Não, não realmente', ela estaria absolutamente certa", disse ao jornal Sunday Times.

Na entrevista, ele citou um caso e particular para justificar seu ponto de vista. "Gosto de pensar em mim mais do que como uma cabeça de cabelo ou um conjunto de looks. É humilhante. Sim, de certa maneiras você poderia argumentar que fui contratado por uma aparência que eu tenho. Mas há um sexismo que acontece em relação aos homens. Há definitivamente um sexismo em nossa indústria que acontece com as mulheres, e há com os homens também. Em alguns pontos durante ensaios de fotos quando me pedem para tirar a roupa, senti isso", desabafou.

Kit já havia falado de seu desgosto pelo rótulo de galã que tem sido dado a ele ao longo dos últimos anos. O ator disse que seus talentos de atuação têm sido ofuscados pela conversa sobre sua boa aparência.

"Não são apenas os homens que podem ser inadequados sexualmente; as mulheres podem ser também. Estou em um programa de TV de sucesso em uma espécie de caminho de homem de liderança e, às vezes, você pode sentir como se sua arte estivesse sendo colocada de lado devido ao seu apelo sexual. E eu não gosto disso", concluiu.