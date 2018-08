Kit Harington é expulso de bar em Nova York após beber demais

O Azor Ahai, representante do Senhor do Fogo na primeira invasão dos Caminhantes Brancos, foi o guerreiro responsável por salvar a humanidade com uma espada banhada no sangue da sua amada. A profecia do ‘Príncipe que foi prometido’, bradada pela sacerdotisa Melisandre durante toda a série, diz que o Azor Ahai irá renascer na próxima invasão dos Caminhantes e derrotá-los novamente. Muitos personagens já foram especulados para serem o tal escolhido, desde Stannis Baratheon até Daenerys Targaryen, mas uma teoria que vem fazendo sucesso recentemente é a que diz que Jaime será o escolhido quando eventualmente matar Cersei com sua espada.

Foto: Cena da série 'Game of Thrones'/HBO