Kirstie Alley nega que John Travolta seja gay

Os atores Kirstie Alley e John Travolta na época das gravações de 'Olha Quem Está Falando'. Foto: Instagram / @kirstiealley

Kirstie Alley se manifestou sobre os rumores acerca do colega John Travolta, com quem contracenou nas filmagens de Olha Quem Está Falando, de 1989. Em entrevista ao The Sun, a atriz negou a possibilidade do ator ser gay: “Não, eu não acho [que ele é gay]. Digo, eu conheço ele muito bem - e conheço o amor…”.

A atriz esclareceu detalhes sobre o relacionamento que tiveram na época: “John iria concordar que foi mútuo que nós meio que nos apaixonamos pelo outro. Eu diria que foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, a decisão mais difícil que tomei porque eu estava perdidamente apaixonada por ele - nós éramos divertidos juntos”.

Em 1989, Kirstie era casada com Parker Stevenson, com quem permaneceu até 1997. Já John Travolta saía com Kelly Preston e casou-se com ela em 1991, e os dois permanecem juntos até hoje. No entanto, a atriz explicou como era a relação entre eles: “Não era um relacionamento sexual porque eu não iria trair meu marido. Mas eu acho que tem coisas que são muito piores do que relacionamentos sexuais, do que trair alguém dessa maneira”.